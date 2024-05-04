«Шутить не умею!»: Лера Кудрявцева объяснила, что общего между ней и Зюгановым

Лера Кудрявцева призналась, что ради хайпа она готова сломать и вторую ногу. Телеведущая заявила, что не считает себя настоящей знаменитостью. Ее слова цитирует StarHit.

В феврале Кудрявцева получила травму ноги во время очередной репетиции. Вместо того, чтобы восстанавливаться на больничном, Лера продолжила работать и выходить в эфир даже на костылях. После этого она начала шутить, что ради хайпа может сломать и вторую ногу.

«Ну действительно, я не актриса, не певица. Я как Зюганов – всю жизнь где-то рядом с успехом. Вот и шутить не умею!» – поделилась ведущая шоу «Секрет на миллион».

Лера Кудрявцева также пошутила, что, помимо Геннадия Зюганова, она похожа еще и на Владимира Ленина. По словам телеведущей, их объединяет один талант – хорошо сохраняться.

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