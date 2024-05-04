Настя Ивлеева высказала все, что думает о звездах, которые открестились от нее после голой вечеринки

Настя Ивлеева раскрыла свое отношение к гостям голой вечеринки, которые открестились от нее. В свежем интервью для YouTube-канала Луки Ебкова блогерша заявила, что не держит ни на кого зла.

После голой вечеринки многие гости мероприятия публично извинились перед россиянами, в их числе Лолита, Дима Билан, Филипп Киркоров и другие. Ивлеева отметила, что не обижается на тех, кто от нее, по сути, отвернулся.

«Скажу так: я зла ни на кого не держу», – прокомментировала она.

К тому же сама Анастасия признает свою вину. Девушка считает, что организовала вечеринку не в то время и не в том месте.

«Поэтому приняла решение уйти в режим тишины - поправить свое психологическое состояние. Нужно было успокоиться, прийти в себя», – подчеркнула телеведущая.

По словам Ивлеевой, самым сложным было уйти из привычного инфополя и полностью погрузиться в нечто совершенно другое.

«Те публикации в СМИ, которые были на протяжении четырех месяцев, сделаны исключительно по моей инициативе», - добавила она.

В то время на девушку обрушилась волна хейта, а представители СМИ сообщали о ней недостоверную информацию.

«Я столкнулась с тотальным враньем. Например, на фоне январских событий один крупный Telegram-канал написал, что в моем офисе проводятся обыски и так далее, хотя этого не было и близко», – заключила Ивлеева.

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