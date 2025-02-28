«Шутила»: раскрыты последние годы жизни больной раком актрисы Риммы Марковой

Режиссер Андрей Житинкин рассказал о последних годах жизни актрисы Риммы Марковой. По его словам, она очень мужественно приняла свой диагноз и не подавала вида, что больна раком.

Режиссер также отметил, что в последние годы уже заметно больная Маркова много шутила и продолжала выходить на публику.

«Я поражался ее мужеству, она появлялась на публике, шутила, встречалась со зрителями. Она не просила за это денег, потому что для нее это было важно», — сказал Житинкин в беседе с NEWS.ru.

Он назвал Маркову недооцененной актрисой, так как ее не так часто приглашали сниматься в кино.

15 января 2015 году Римма Маркова скончалась в реанимации Боткинской больницы после продолжительной болезни. Актрисе было 89 лет. Ее похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

Ранее сообщалось, что 1991 году в семье Риммы Марковой случилась трагедия — в возрасте 63 лет не стало ее младшего брата Леонида. Артист ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком желудка. Звезда фильма «Родня» признавалась, что винила себя в смерти родного человека.