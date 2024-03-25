«Шут гороховый»: Максима Галкина* обвинили в неискренности после слов о теракте в «Крокусе»

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Однако уехавшего из России юмориста обвинили в неискренности, так как он намеренно оставил открытыми комментарии, в которых пользователи начали оставлять антироссийские высказывания.

Галкин* опубликовал фотографию горевшего «Крокус Сити Холла» и написал слова поддержки пострадавшим, а также пожелал им и их семьям «сил справиться с этой бедой».

«Максим*, зачем вы разжигаете ненависть? Нормальные люди выражают соболезнования и отключают комментарии»,- обратилась к мужу Аллы Пугачевой одна из подписчиц.

Другие также задались вопросом, почему Галкин* не удаляет откровенно враждебные комментарии. Пользователи предположили, что «эта грязь — бальзам для него».

«Закрой комменты, шут гороховый. Зачем ты это делаешь?», - призвали шоумена подписчики.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошел теракт. По предварительным данным, в результате трагедии погибли 137 человек, в том числе трое детей, более 180 пострадали.

Ранее писатель Захар Прилепин выразил мнение, что террористы выбрали концерт рок-группы «Пикник» не случайно. По его мнению, артисты коллектива находятся в центре «культурного фронта, что безоговорочно выбрал Родину».

*Признан иностранным агентом на территории России