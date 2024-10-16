Шура рассказал о зашитых ампулах, благодаря которым он справился с зависимостями. Об этом сообщает Пятый канал.

Певец Шура признался, что долгое время страдал от алкогольной и наркотической зависимостей. По словам музыканта, пик проблем начался в 90-е, когда его популярность зашкаливала.

Самостоятельно справиться с проблемами Шура не смог. Он вспомнил, что ему помогли врачи.

«У меня онкология была по наркоте. Это еще сложнее. У меня в попе восемь ампул зашито от всех дел, от алкоголя, от наркотиков. Неизвестно, как они работают, но мне хватало на год, на полтора», — рассказал он.

В итоге Шуре удалось побороть не только пагубные привычки, но и рак.

Ранее мы писали о том, что Шура раскрыл причину возникновения у него рака. По словам музыканта, появление заболевания связано с юношеским максимализмом.