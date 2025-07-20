«Моей собаке там негде бегать»: Шура объяснил, почему снимает жилье после покупки квартиры

В конце прошлого года певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) рассказал, что купил квартиру. Помимо этого, у артиста есть свой дом в Подмосковье. Однако исполнитель хита «Голубая луна» признался, что продолжает жить в арендованном жилье.

Артист решил остаться в съемной квартире, поскольку она находится на одной улице с домами, в которых живет его команда.

Шура отметил, что не собирается делать ремонт в купленной квартире. Он планирует избавиться от жилья и приобрести что-то побольше. По словам артиста, апартаменты площадью 80 кв. метров для него маловаты: певец хочет увеличить их хотя бы вдвое.

«Моей собаке там негде бегать. Она всего лишь там 80 метров. Мне метров 150 хотя бы», — приводит слова звезды Kp.ru.

Медведев добавил, что пока собака находится у его балетных ребят. Артист не может привести ее на съемную квартиру из-за небольшой жилплощади.

Ранее Шура рассказал, что готов встретить свою любовь, но оценивать ее будет собака артиста.