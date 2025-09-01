Подтанцовка не хуже, чем у Булановой: певец Шура удивил зрителей на концерте в Ставрополе

Певец Шура выступил в Ставрополе и посоветовал всем артистам приезжать в город. Артист общался со зрителями после каждой песни и восхищался аудиторией.

Подробности приводит Stav.kp.ru.

Исполнитель приехал за 1,5 месяца до концерта, однако не раскрывал цели. Певец вышел на сцену в шубе, сапогах на платформе и блестящей футболке. Он шутил над собой, что забывает слова песен, а зрители помнят. На выступление Шуры собрались представители пяти поколений.

Зрителей впечатлила подтанцовка музыканта – она выступала не хуже команды Татьяны Булановой. В конце певец представил новый хит «Мечтай».

Сам город произвел на артиста большое впечатление: певец заметил, что в Ставрополе много деревьев и чисто, как в Москве.

«Я всем артистам буду советовать, чтоб приезжали к вам в гости, обязательно!» - сказал он.

Ранее Шура назвал Москву лучшим гордом на планете. Артист заявлял, что «сдохнет» только тут.