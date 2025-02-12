Шура объяснил слова о нежелании петь с Лель и Лозой на одной сцене

Российский певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) не подтвердил, что критиковал своих коллег Юрия Лозу и Катю Лель. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Музыкант назвал ложью его якобы высказывания о том, что он не выступит на одной сцене с Лозой и Лель из-за их веры в инопланетян и плоскую Землю. Исполнитель рассказал, что не давал никаких интервью, и кто-то вовлекает его имя в скандалы и разборки. Также он опроверг якобы свои слова, что Катя Лель «не напела» на звание заслуженной артистки РФ.

«Юрия Лозу я уважаю и неоднократно был с ним на сцене, и если он предложит дуэт, я обеими руками за! Катя Лель — умничка. Это высокая награда — получить заслуженного артиста!», — поделился артист.

Шура напомнил, что в 2025-м ему исполнится 50 лет. По его словам, он тоже был бы счастлив получить звание заслуженного артиста РФ. Певец заверил, что никогда не будет пиарить себя за счет осуждения и обвинения коллег.

«Мне интересна своя жизнь, мне не нужен эпатаж, не нужны провокации! Оставьте меня в покое и перестаньте от моего имени нести всякую хрень!», — добавил Шура.

Ранее Шура обратился к певцу SHAMAN с просьбой носить нижнее белье.