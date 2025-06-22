Шубская в образе Нефертити, Познер — распорядитель клятв: звезда Первого канала Левиева вышла замуж в Испании
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Звезда Первого канала Кристина Левиева, которая сейчас работает на ТНТ, вышла замуж за бизнесмена из Испании Артура Абаляна. Свадьба прошла в Марбелье — ведущим был Валдис Пельш, в роли распорядителя клятв выступил Владимир Познер.
Кристина вышла замуж в платье своей мамы Этери Левиевой, в котором она шла под венец 32 года назад. Светло-желтый наряд с оборками в зоне груди подчеркнул стройную фигуру телеведущей. Жених выбрал для торжества классический белый фрак, такого же цвета рубашку и черные брюки.
Этери дала наставления дочери перед вступлением в семейную жизнь, и только после этого Кристина пошла под венец. Ее коллега по Первому каналу Владимир Познер выступил в роли распорядителя клятв. Он спросил по-английски у пары, готовы ли они стать мужем и женой. На этот вопрос Кристина и Артур ответили утвердительно.
Знаменитости были на свадьбе и среди гостей. Поздравить пару с важным событием приехала жена хоккеиста, лучшего снайпера в истории НХЛ Александра Овечкина Анастасия Шубская с отцом Кириллом Шубским. Супруга спортсмена появилась на мероприятии в облегающем золотистом платье фасона русалка, украшенном пайетками. Пользователи Сети отметили, что своим образом она затмила невесту.
«Шубская как царица Нефертити. Безумно хороша», «Шубская — королева!», — написали они.
Известно, что журналистка уже была замужем за сооснователем компании Lamoda Буркхардом Биндером. Кристина не рассказывала подробностей развода и о том, как познакомилась с Артуром.
Ранее Анастасия Шубская рассказала, что они с Овечкиным вернутся в Россию после того, как у него закончится контракт с «Вашингтон Кэпиталз».