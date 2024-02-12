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Опубликовано 12 февраля 2024, 12:37
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Штрафов набежало на 35 тысяч рублей: налоговая заблокировала счета ресторана Сергея Жукова в Крыму

Налоговая арестовала счета ресторана Сергея Жукова в Крыму из-за штрафов и долгов.
Штрафов набежало на 35 тысяч рублей: налоговая заблокировала счета ресторана Сергея Жукова в Крыму

© Starface.ru

Певец Сергея Жуков столкнулся с проблемами — налоговая заблокировала счета его ресторана в Симферополе. На заведении числятся штрафы и налоги на общую сумму в 35 тысяч рублей, передает Telegram-канал Mash.

Жуков открыл точку «Папа жарит мясо» еще в 2019 году. Однако из-за пандемии развитие бизнеса не удалось. Ресторан закрылся, а целая их сеть с лучшей шаурмой на юге так и осталась в планах.

Несмотря на то, что заведение уже не работает, его ООО никто ликвидировать не спешит. К настоящему моменту, по данным журналистов, у компании накопились долги и штрафы. В связи с этим налоговая приняла решение арестовать счета симферопольского детища Жукова.

Ранее сообщалось, что ФНС закрыла «Творческую мастерскую» Стаса Михайлова спустя 12 лет работы. Продюсерская студия не приносила известному певцу больших денег.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Сергей Жуков
ресторан
долги