Штрафов набежало на 35 тысяч рублей: налоговая заблокировала счета ресторана Сергея Жукова в Крыму

Певец Сергея Жуков столкнулся с проблемами — налоговая заблокировала счета его ресторана в Симферополе. На заведении числятся штрафы и налоги на общую сумму в 35 тысяч рублей, передает Telegram-канал Mash.

Жуков открыл точку «Папа жарит мясо» еще в 2019 году. Однако из-за пандемии развитие бизнеса не удалось. Ресторан закрылся, а целая их сеть с лучшей шаурмой на юге так и осталась в планах.

Несмотря на то, что заведение уже не работает, его ООО никто ликвидировать не спешит. К настоящему моменту, по данным журналистов, у компании накопились долги и штрафы. В связи с этим налоговая приняла решение арестовать счета симферопольского детища Жукова.

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