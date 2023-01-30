«Штаны снимет»: актриса рассказала об аморальном поведении Леонида Куравлева

Звезда советского кино Леонид Куравлев ушел из жизни год назад. Оказалось, что актер все это время скрывал подробности своей жизни, о которых даже стыдно говорить. Коллеги вспоминают, что мужчина был способен на бесстыжие выходки, о которых стало известно лишь недавно.

В годы учебы в институте будущая звезда не всегда вел себя прилично. Во ВГИКе говорят, что Леонид находился на грани отчисления. Он неправильно произносил шипящие и свистящие звуки, а после занятий позволял себе непристойные шутки.

Однокурсница Куравлева в беседе с журналистами вспомнила забавный случай, который приключился в их студенческие годы.

«Все время что-то придумывал, разыгрывал нас. То вдруг придет, хромая на прямой, негнущейся ноге. То с перевязанным глазом. После первого курса, перед каникулами, вдруг сказал: «Девчонки, а ведь я девственник», – поделилась Татьяна Бестаева в беседе с EG.RU.

На этом шутки не закончились.

«И вот мы расстались на лето, а когда осенью встретились вновь, Леня продолжил тему: «Девочки, все! Я уже не девственник... Хотите, покажу?» И стал делать вид, что сейчас штаны снимет. Ну все, конечно, визжать», – вспоминает однокурсница артиста.

Коллеги и друзья знаменитости говорят, что он был простым и добрым человеком. А режиссеры мечтали поработать с Куравлевым.

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