Было тяжело, но родственники всё исполнили: Леонид Куравлев перед смертью просил об одном

Сын актера Леонида Куравлева Василий в годовщину смерти отца рассказал, что хотел народный артист РСФСР перед уходом из жизни. Мужчина неохотно поделился подробностями.

Он признался, что говорить об этом «тяжело».

«Мы видели, что силы папу покидают…», - рассказал он, не желая затрагивать последние месяцы жизни.

По словам родственника, у киноактера не было коронавируса, хотя многие сообщали обратное. Единственное пожелание отца в тот момент запомнилось Василию Куравлеву навсегда.

«Он перед смертью хотел, чтобы его дети, внуки, ближайшие родственники все были здоровы и счастливы, чтобы у них все было хорошо», - поделился Василий Куравлев и добавил, что «всё так и есть».

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