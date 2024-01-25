«Штамп в паспорте ничего не меняет»: Кирилл Туриченко рассказал о свадьбе с возлюбленной

Певец Кирилл Туриченко рассказал о свадьбе с возлюбленной Дарьей Тарасовой. Артист уже расписался с избранницей, однако торжества по этому поводу еще не было. В планах у него организовать не один, а сразу два праздника – скромный и масштабный.

О том, что солист группы «Иванушки International» больше не холостяк, стало известно несколько месяцев назад. Летом 2024 года он женился на своей любимой девушке. Все произошло в рамках полной секретности. Невеста до последнего думала, что снимается в клипе Туриченко.

«Сегодня уже официально живем как муж и жена. Событие никак не повлияло на наши чувства. Как говорится, штамп в паспорте ничего не меняет! Все, как было хорошо, так и продолжается», - рассказал Кирилл в беседе со StarHit.

При этом свадьбу молодожены все-таки планируют. Правда, пока не знают, когда проведут ее. Певец слишком загружен работой. К тому же, он хочет не один праздник, а несколько, чтобы насладиться этим событием. В его планах сначала отметить образование новой семьи с родными и близкими, а затем устроить большую вечеринку.

Напомним, что сама Дарья как-то рассказывала, что уже не мечтает о пышной свадьбе, так как такая в ее жизни уже была. Однако она понимает, что для Кирилла это в первый раз, поэтому учитывает его желания.

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