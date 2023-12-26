«Нас привозят на одинаковых машинах»: певец Туриченко рассказал правду о съемках секретных шоу

Певец Кирилл Туриченко рассказал о закулисье секретных телепрограмм. Артист принял участие в шоу «Дуэты» вместе со Стасом Костюшкиным. Он дал интервью порталу PROZVEZD и вспомнил свои эмоции.

Исполнитель признался, что уже дважды выступал на этой сцене. Его партнершами были Алсу и Валерия. Участники выступают за ширмой и не могут увидеть друг друга до финальной части песни. В этот раз у Кирилла было предчувствие, что за стеной мужчина.

«Когда поднялась стена, я, конечно, был счастлив, что там мой друг – талантливый артист, невероятный человек, обладающий замечательным чувством юмора – Стас Костюшкин!» – поделился эмоциями певец.

По словам Туриченко, съемки программ такого плана проходят в формате секретности. Все сделано для того, чтобы участники не пересеклись раньше времени.

«Нас привозят на одинаковых машинах, мы ходим в одинаковой одежде. У каждого артиста есть свой помощник, который помогает в любых вопросах», – рассказал артист.

Певец отметил, что у помощников есть рации, благодаря которым они всегда на связи друг с другом. Они делают все так, чтобы знаменитости не столкнулись в съемочном павильоне.

Ранее исполнительница Алсу рассказала, как не узнала музыканта Юрия Антонова. Девушка была участницей проекта «Дуэты» и вышла на сцену с мэтром, но не ожидала, что рядом с ней будет именно Антонов.