«Штамп — это самое большое зло»: Волочкова рассказала правду о своей будущей свадьбе

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова снова запутала поклонников и журналистов. Недавно балерина признавалась, что у нее была помолвка с новым возлюбленным по имени Дмитрий, а теперь звезда намекнула на то, что свадьба сорвалась!

Минувшим вечером артистка побывала на ежегодной премии телеканала Fashion TV. Анастасия в черном наряде с камнями и в эффектной шляпе дефилировала по ковровой дорожке. Журналисты хотели узнать подробности ее будущего бракосочетания, но она неожиданно заявила, что не собирается официально оформлять отношения.

«Мне роспись не нужна, мне нужны отношения, которые сейчас… Зачем ждать штамп? Штамп — это самое большое зло», – сказала заплетающимся языком звезда.

Несмотря на такое заявление, Анастасия выглядела очень счастливой. Теперь поклонники гадают, что заставило балерину передумать. Ведь только недавно она хвасталась тем, что собирается идти под венец сразу после своего дня рождения – 21 января 2023 года.

Волочкова часто показывает своего нового избранника – кондитера Дмитрия. Она называет его своим единственным и тем, кто приносит радость – Дедом Морозом. Звезда даже примерила костюм Снегурочки, чтобы они смотрелись еще гармоничнее. Правда, потом оказалось, что балерина увлеклась фотошопом. Недавно она оконфузилась из-за этого.