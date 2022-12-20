А жених-то ненастоящий: Волочкова опозорилась, выставив фотографию с прифотошопленным мужчиной
Фото: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
На днях известная балерина Анастасия Волочкова удивила поклонников неожиданной новостью – совсем скоро она выйдет замуж. Причем об избраннике экс-примы ничего не было известно до скандала с уральской свахой, которая заявила, что мужчины отказались встречаться с артисткой из-за ее скандальной репутации. Но затем буквально за пару дней Анастасия стала самой счастливой женщиной с богатым бизнесменом-женихом.
Сначала Волочкова во всеуслышание заявила, что влюблена и очень счастлива, а также ей уже совсем скоро сделают предложение. Затем она выставила в социальной сети фотографию с десятком букетов белых роз и пожелала, чтобы все мужчины так баловали своих возлюбленных. В Сети уже начинали строить теории по поводу того, кто же может быть тайным поклонником артистки, и журналисты даже вычислили владельца автомобиля, напротив которого снималась Волочкова. Им оказался «мясной король». Правда, он заявил, что невеста не его.
Дальше еще интереснее. Анастасия резко решила рассекретить личность жениха и даже объявила, что их свадьба пройдет в Лапландии, так как ее любимый для нее самый настоящий Дед Мороз. В личном блоге балерина опубликована снимок со своим избранником в костюмах сказочных героев. Вот только фанаты заметили, что фотография-то ненастоящая.
Анастасия Волочкова с женихом
Фото: Instagram* (Деятельность компании Meta Platforms Inc на территории РФ запрещена)
В комментариях под постом пользователи Сети стали писать колкости Волочковой и смеяться над ее навыками фотошопа. По их словам, невооруженным взглядом можно увидеть, что на снимке Дед Мороз и Снегурочка из «разных историй» и уж точно не вместе. «Фотошопница ты наша! Даже ступеньки на лестнице с правой стороны от стыда решили пропасть», - подметили хейтеры.
Ранее стало известно, что накануне свадьбы с экс-примой произошло несчастье. Налоговая подала на нее иск.