Продюсер и оператор картины «У края бездны» Сергей Белоус заявил, что с 2014 года потерял множество друзей в противостоянии России и Украины. В беседе с NEWS.ru он рассказал об одном случае, когда его знакомые подорвались на мине вражеской ДРГ.

По словам Белоуса, перед роковым дней он проводил время вместе с товарищами. Продюсер жил с ними вместе, работал, а позже хотел вернуться, но узнал страшную новость: его приятелей не стало из-за мины, которую заложила украинская диверсионно-разведывательная группа.

«Хотели еще раз приехать, и мы узнаем, что украинские ДРГ зашли, заминировали их калитку и что она подорвалась. Это просто шрам на сердце оставляет, и это никогда не уйдет, навсегда останется с тобой», — поделился Сергей в разговоре с журналистами.

Ранее сообщалось, что кинорежиссера Станислава Притулу, вступившего в ряды Вооруженных сил Украины, ликвидировали. Он участвовала в боях с 2014 года.