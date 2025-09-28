«Шрам есть»: Полине Дибровой пришлось доказывать наличие синяков после падения

Полина Диброва заявила, что синяки под глазами появились не из-за пластики. Об этом стало известно из соцсетей.

Около недели назад Полина Диброва в студии шоу «Малахов» продемонстрировала синяки на лице — преимущественно, они были под глазами. Тогда бывшая жена телеведущего заявляла, что получила увечья после падения и обморока.

Однако подписчики не поверили Дибровой — часть из них заподозрили женщину в блефаропластике. Бывшей супруге ведущего пришлось доказывать обратное.

«Шрам есть. На лице блефаропластики нет. Женщины, мы такие красивые! Мы должны как больше сохранять эту красоту без вмешательства хирургов. Просто давайте будем чуть-чуть добрее друг к другу. А те профессионалы, которые все же смогут отличить исход блефаропластики, наверняка скажут (я на это очень рассчитываю), что ее у меня нет», — рассказала она.

В подтверждение своих слов она выложила фото с крупным планом лица.