Дмитрия Диброва застали в обнимку с Волочковой после новостей о разводе

Дмитрия Диброва застали в обнимку с Анастасией Волочковой после новостей о разводе.

Телеведущий вновь удивил публику своим появлением в неожиданной компании. На одном из недавних светских мероприятий он был замечен в обнимку с балериной, с которой они запечатлели момент и сфотографировались. Судя по снимку, знаменитости явно наслаждаются обществом друг друга, улыбаясь и позируя перед камерой.

Дибров выбрал для выхода эффектный образ: классическую белую рубашку, поверх которой был надет костюм с полосатым принтом и шарф в тон. Он дополнил свой стиль крупными солнцезащитными очками. Волочкова предпочла более мягкий: пальто светло-голубого оттенка с пушистым воротником в сочетании с белыми брюками с цветочным принтом. Такой дуэт оказался для публики неожиданностью.

Напомним, что недавно Дмитрий Дибров пережил развод с экс-супругой Полиной.

