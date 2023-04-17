Разлучница: 48-летняя Наташа Королева едва не увела женатого мужчину из семьи

Наташа Королева считается самой обсуждаемой персоной в шоу-бизнесе. Певица уже долгое время выступает на отечественной эстраде и за этот период успела создать брак с двумя известными мужчинами. Речь идет про Игоря Николаева и ее нынешнего мужа Тарзана. Однако, как выяснилось, у Королевой мог быть и еще один громкий роман. Об этом она сообщила в эфире шоу «Маска».

Филипп Киркоров является постоянным членом жюри передачи, вот почему он был крайне удивлен, когда под маской Мышонка оказалась супруга Тарзана, его хорошая приятельница. Однако, как выяснилось, не только дружба связывает артистов. В прямом эфире мужчина заявил, что когда-то был влюблен в Королеву.

«Во время песни что-то промелькнуло знакомое. Я в тебя был влюблен, будучи женатиком», — внезапно заявил Филипп.

К слову, Наташа не стала этого отрицать и сделала не менее сенсационное признание. Оказывается, она могла разрушить брак Киркорова с Пугачёвой и выступить разлучницей.

«Могла быть разлучницей, но не случилось», — высказалась Королева.

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