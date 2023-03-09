Шоумена Михаила Шаца* задержали на Бали: грозит депортация

В 2022 году Михаил Шац* (Признан иноагентом на территории РФ) покинул страну. Долгое время артист не выходил на связь с поклонниками и не комментировал свою эмиграцию. Однако спустя несколько месяцев появилась информация, что шоумен решил обосноваться, как и многие другие уехавшие звезды, в Израиле. Зарабатывает сейчас телеведущий, продвигая свой проект в Интернете, а также давая концерты за границей. Но последнее его выступление окончилось скандалом.

По информации Телеграм-канала «SHOT», Михаил Шац* приехал на Бали на гастроли, но выйти к зрителям он так и не успел. Прямо перед шоу к нему пришли силовики в рамках иммиграционного рейда. Гостей мероприятия распустили и сообщили о его отмене, пообещав вернуть деньги за билеты. Издание отмечает, что на данный момент решается вопрос по поводу депортации артиста из Индонезии.

Напомним, что Израиль в качестве нового местожительства Михиал Шац* выбрал не случайно. Как сообщила его бывшая супруга, у него есть гражданство этой страны. Но несмотря на то, что в социальных сетях шоумен часто говорит о том, как ему хорошо живется за границей, по Родине временами он все же тоскует. Артист говорил, что изначально уезжать из России не планировал, но на его решение повлияла дочь. Они вместе избрали путь эмиграции, поэтому теперь они привыкают к новым условиям.

Михаилу Шацу* тяжело признавать то, что он, возможно, никогда не вернется назад, так как в Санкт-Петербурге у него похоронены родители, бабушка и дедушка. Ему больно, что он не сможет больше ухаживать за их могилами.

Также на психологическое здоровье комика влияет происходящее в семье. Он делился, что переживает за своих детей, которые вынуждены наблюдать за разводом мамы и папы. В конце прошлого года телеведущий дал откровенное интервью Ксении Собчак, в котором рассказал об отношениях с бывшей супругой после окончательного расставания.

*(Признан иноагентом на территории РФ)