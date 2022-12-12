«Не очень доволен»: Михаил Шац* впервые откровенно заговорил о браке с Татьяной Лазаревой*

Имена Михаила Шаца*(признан иноагентом на территории РФ) и Татьяны Лазаревой* (признана иноагентом на территории РФ) были неразрывно связаны еще с 90-х годов. Однако в 2016 году телеведущая перебралась в Испанию, и ее отъезд породил множество слухов о разрыве звездной пары. Долгое время супруги говорили, что живут в гостевом браке, но и он со временем стал рушиться. И прошлой осенью Лазарева* сообщила об окончательном расставании.

В одном из интервью Татьяна заявляла, что ее муж выбрал карьеру, а не семейное благополучие. Он все еще держится за славу, деньги и популярность, и здесь их дороги расходятся. Сейчас Михаил Шацживет в Израиле вместе с дочерью, с которой снимает видео для блога. В новом интервью с Ксенией Собчак артист раскрыл правду об отношениях с Лазаревой. Оказалось, что бывшими их все еще нельзя назвать, так как бракоразводный процесс все еще идет. Но вместе они уже не будут точно. По признанию Шаца*, они практически не общаются, а если и выходит, то разговоры у них максимально отстраненные и холодные. «Развод пока не оформлен, но все в процессе. Я не очень пока доволен. Мы фильтровано относимся к общению друг с другом. Конечно, она обижена», - поделился Михаил*.

Артист также рассказал, что они пытались сохранить брак, но, начиная с 2012 года, все начало рушиться. Сейчас они стараются поддерживать связь только ради детей, чтобы они видели, что родители относятся с уважением друг к другу.

Ранее Ксения Собчак поделилась подробностями громкого развода с экс-супругом.

*(Признан иноагентом на территории РФ)