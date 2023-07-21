Шоумен Стас Барецкий сообщил о желании побрить 56-летнего Филиппа Киркорова наголо. Стас поделился откровением с порталом PROZVEZD.

В беседе с журналистами Барецкий признался, что недавно открыл в Мытищах салон красоты. По словам шоумена, в его заведении согласился работать Сергей Зверев за миллион рублей в месяц. При этом Стас тоже планирует освоить парикмахерское дело. В первую очередь, знаменитость изъявил желание поработать над имиджем Филиппа Киркорова. Он убежден, что артисту необходимы советы по уходу за собой.

«Я бы лично подстриг его наголо. Ему пойдет! Я бы поработал над его образом. Киркоров уже не молодой, а люди, как известно, с возрастом меняются внешне», — высказался шоумен.

Барецкий добавил: на одном салоне он не планирует останавливаться. Стас мечтает о сетевом бизнесе по всей стране.

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