«Будем делать его все лучше и лучше»: Киркоров согласился на новые пластические операции

Певец Филипп Киркоров в конце 2022 года перенес пластическую операцию на животе и обновил лицо. Артист решил не останавливаться на достигнутом, и его преображение продолжится.

Об этом сайту kp.ru сообщил пластический хирург Тимур Хайдаров.

Он считает, что «нет предела красоте», и озвучил планы относительно новых операций у Киркорова: «Будем делать его все лучше и лучше».

Специалист рассказал, что в настоящее время певцу запрещены некоторые продукты. Речь идет о вредной еде: Киркорову нельзя гамбургеры, картошку фри и колу.

Что касается его пресса, то когда сойдут отеки, публика увидит «красивые кубики», рассекретил Хайдаров.

Помимо нового тела и лица, Киркоров сменил имидж. На днях он сбрил белые волосы и стал практически лысым.