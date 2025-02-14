Поводом стали антироссийские заявления: дочь Шаца* и Лазаревой** потребовали признать иноагентом

Общественники из движения «Сорок сороков» обратились в МВД и Минюст РФ с просьбой признать иноагентом Софью Шац. Она является дочерью Михаила Шаца*(признан иноагентом на территории России) и Татьяны Шац** (признана иноагентом на территории России, внесена в перечень террористов и экстремистов).

Неоднократные антироссийские заявления 26-летней ведущей стали поводов для обращения общественников, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Также Софью попросили проверить на дискредитацию Вооруженных сил России.

Девушка проживет за границей. Она уехала туда после начала спецоперации. Сначала она обосновалась в Израиле у отца, а потом перебралась в Португалию с женихом. Около двух недель назад Шац родила дочку.

Ранее Михаил Шац* попросил не поздравлять его со статусом иноагента. Телеведущий назвал его клеймом.

*признан иноагентом на территории России

**признана иноагентом на территории России, внесена в перечень террористов и экстремистов