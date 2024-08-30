Шоумен Михаил Шац* выставил на продажу квартиру в Москве за 100 млн

Шоумен Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ) выставил на продажу квартиру в Москве за 100 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, у шоумена осталась последняя недвижимость в РФ, от которой он пытается избавиться по особой схеме. Весной 2024 года квартира была переоформлена на его брата и выставлена на продажу. Шац* переоформил владения на родственника, зная, что квартиры иноагентов сложнее продать.

Элитная недвижимость расположена в центре Москвы на Патриарших прудах. В ней имеются гостиная, четыре спальни, три санузла и кухня.

Известно, что не так давно шоумен продал квартиру в Санкт-Петербурге. Правда, вместо заявленных 40 млн он получил 33.

Ранее Шац* рассказал, чего ему не хватает после отъезда из России. Подробности читайте в этой новости.

*признан иноагентом на территории РФ