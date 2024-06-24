Михаил Шац* рассказал, чего ему не хватает после отъезда из России: испытывает стресс

Телеведущий Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал, чего ему не хватает в эмиграции. Мужчина в интервью YouTube-каналу «Шалом, тыкверим!» признался, что скучает по русской бане.

Напомним, что знаменитость переехал в Израиль, но не перестал высказываться о России. Он периодически общается с журналистами и высказывается по поводу различных ситуаций. Артист признался, чего ему не хватает после переезда в другую страну.

«Хорошей деревянной русской бани на берегу озера, к которому подходит хвойный лес», — высказался комик.

Об отъезде телеведущего из страны стало известно в апреле 2022 года. Тогда его бывшая супруга Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что мужчина уехал из РФ в Испанию. А в июне она уже сказала, что он обосновался в Израиле.

Осенью 2022 года артист был включен в список иноагентов. Во время интервью он не раз признавался в том, что живет в стрессе. Пользователи Сети замечали, что мужчина сильно похудел и осунулся. Сейчас, по его словам, он хочет, но не может чувствовать себя спокойно, но работает над этим.

Ранее мы писали о том, что актер Юрий Чернов назвал «нелюдем» сбежавшую из России Татьяну Лазареву*.

*признан иноагентом на территории РФ

*признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга