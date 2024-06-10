Шоумен Максим Галкин* опубликовал кадры освобождения израильских военнопленных

Шоумен Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) опубликовал в личном блоге кадры освобождения израильских военнопленных. Заложников отпустили 8 июня.

Артист два года назад принял решение покинуть Россию и перебраться в Израиль. Спустя несколько месяцев после этого к нему переехала и жена Алла Пугачева вместе с детьми-двойняшками. Однако после начала боевых действий на территории страны звездная семья была вынуждена вновь собрать чемоданы, при этом Галкин* заявлял, что полностью поддерживает Израиль.

В доказательство своих слов шоумен показал кадры освобожденных военнопленных и отметил, что гордится государством.

«Заложники, проведшие 8 месяцев в плену ХАМАСа, встречаются с родными. <…> Израиль, горжусь тобой! Нигде я не встречал такой высокой цены жизни каждого гражданина», - написал в социальной сети Галкин*.