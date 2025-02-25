«Что вы меня из страны гоните?»: Иван Ургант рискует попасть в скандал из-за слов об эмиграции

Пропавший с российских экранов Иван Ургант снова рискует попасть в скандал после «всплывшего» в Сети интервью. Тогда в беседе с Ксенией Собчак телеведущий сам озвучил условия своей эмиграции. На это обратил внимание пранкер Сорян (Сурен Каграманов) в своем Telegram-канале.

В Сети снова обсуждают интервью Ивана Урганта, которое он дал Ксении Собчак 12 лет назад. Внимание многих привлекло то, что в нем шоумен заговорил об отъезде из России и назвал условия своей эмиграции.

«Нет возможности работать, нет возможности зарабатывать, нет возможности делать то, что хочешь, читать то, что хочешь, смотреть то, что хочешь, разговаривать с теми людьми, с которыми хочешь, и внутреннее ощущение, что жить больше невозможно. Вот тогда уже…» — заявил Иван Ургант.

В ответ на это Ксения Собчак спросила у артиста: «То есть еще пока очень долго можно идти до этого состояния?» Тогда Иван Ургант удивился, почему его «гонят» из России.

«А что вы меня из страны-то гоните?» — возмутился телеведущий.

Опубликовавший отрывок из интервью пранкер Сорян потребовал от актера оправданий за свои слова. Блогер напомнил, что Ивана Урганта в свое время называли «большим патриотом». Он заявил, что шоумен не заслуживает такого статуса, поскольку «выдвигает условия нам и нашей власти», и осудил его за неоднозначную позицию по отношению к России.

«Человек выдвигает условия нам и нашей власти — в каком случае он покинет страну, а в каком — останется. Что за условия и какое вообще право их имеет ставить нам Иван Ургант? Он кто?! <…> Не пора ли принять решение и повторить „подвиг“ Довлатова — улететь в Америку и стать „настоящим писателем“? О каком патриотизме вообще может идти речь, когда человек даже просто размышляет на тему того, в каком случае он уедет из страны?» — высказался Сурен Каграманов.

Ранее мы писали о том, что глава ФПБК Виталий Бородин назвал Ивана Урганта «лжепатриотом» из-за тура по Европе и отметил, что он «наглым образом переобувается в воздухе».