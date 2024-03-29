«Отказываюсь от проектов»: Гоген рассказал о семейных заботах после рождения сына

Гоген Солнцев рассказал, что вынужден отказываться от работы после рождения сына. Об этом он признался «Страстям».

В конце февраля стало известно, что Гоген Солнцев впервые стал отцом. Шоумен, который когда-то был влюблен в пожилую Екатерину Терешкович, в итоге женился на ее дочери Полине. Именно она и стала матерью ребенка.

Радостный отец не перестает делиться снимками с новорожденным в соцсетях. По словам Гогена, он помогает в воспитании ребенка.

«Конечно, Полина, как матушка, практически все и делает, это я помогаю чем могу. Стараюсь проводить больше времени дома. Отказываюсь от некоторых проектов», — рассказал он.

Гоген добавил, что Екатерина Терешкович холодно отреагировала на рождение очередного внука.

«Кате мало что интересно, у нее это не единственный внук, а своих двоих предыдущих имена не могла вспомнить и возраст из-за пьянок бесконечных раньше, а сейчас из-за деменции и дурного отношения к близким», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что Гоген Солнцев показал фото новорожденного малыша с матерью Полиной Давыдовой.