Шоумен Гоген Солнцев начал отношения с новой пенсионеркой

Скандально-эпатажный шоумен Гоген Солнцев сообщил о новом романе. Об этом пишет издание WomanHit.

Как признался артист, его новой избранницей стала женщина по имени Екатерина. С будущей возлюбленной Гоген познакомился минувшим летом в одном из музеев, где та работает экскурсоводом. При этом точный возраст пассии, как заверил шоумен, он не знает.

«Я не знаю, сколько Катюше лет, потому что у меня нет привычки заглядывать в паспорт. Какая мне разница: 70 ей или 80! Главное, что мне хорошо с ней», — заявил Солнцев.

43-летний актер уточнил, что сразу после первой встречи пара обменялась телефонами и стала общаться. Он отметил, что новая возлюбленная в прошлом активно следила за его семейной жизнью с экс-супругой Екатериной Терешкович, поэтому при встрече с ним выразила негодование из-за поведения тезки. Шоумен добавил, что нынешняя партнерша окружает его таким теплом и заботой, которым не окружала ни одна женщина прежде.

«Катя — очень образованная, умная женщина. Она разбирается и в истории, и в географии, и в анатомии. Она еще — удивительная рассказчица. В общем, с ней всегда весело и вкусно», — заключил Гоген.

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