Едва разговаривает: предсмертные кадры с матерью Гогена Солнцева в критическом состоянии появились в Сети
Passion публикует последние кадры с умирающей матерью Гогена Солнцева .
© Starface.ru
Людмила Кравцова, мать эпатажного актера Гогена Солнцева, умерла более года назад после осложнений, вызванных коронавирусом. За жизнь пожилой пациентки боролись врачи, но спасти ее не удалось. В распоряжении сайта «Страсти» оказались редчайшие кадры, снятые перед смертью женщины в больничной палате.
На них видно, как Людмила, находящаяся в критическом состоянии, еле разговаривает. Каждое слово дается ей с трудом, поэтому оператор помогает женщине изъясняться. Так, Кравцова говорит о помощи, которую ей кто-то оказал. Пациентке на тот момент передали памперсы и пеленки.
Смерть матери стала личной трагедией для эпатажного актера. В беседе с журналистом сайта «Страсти» он прокомментировал произошедшее и оценил свое поведение на тот момент.
«Инсульт и перелом шейки бедра. Я так и не съездил к ней в больницу. Считайте, бросил умирать», — поделился Гоген.
Ранее Гоген Солнцев рассказал о последних месяцах жизни Вячеслава Гришечкина. По его словам, актер пристрастился к алкоголю.