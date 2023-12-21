Едва разговаривает: предсмертные кадры с матерью Гогена Солнцева в критическом состоянии появились в Сети

Людмила Кравцова, мать эпатажного актера Гогена Солнцева, умерла более года назад после осложнений, вызванных коронавирусом. За жизнь пожилой пациентки боролись врачи, но спасти ее не удалось. В распоряжении сайта «Страсти» оказались редчайшие кадры, снятые перед смертью женщины в больничной палате.

На них видно, как Людмила, находящаяся в критическом состоянии, еле разговаривает. Каждое слово дается ей с трудом, поэтому оператор помогает женщине изъясняться. Так, Кравцова говорит о помощи, которую ей кто-то оказал. Пациентке на тот момент передали памперсы и пеленки.