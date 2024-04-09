Шоумен Галкин* поставил в тупик латвийцев ценами на свой концерт

Билеты на концерт с шоуменом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) в Юрмале стоят до 20 тысяч рублей. Супруг Аллы Пугачевой вышел на связь в соцсетях, чтобы пригласить жителей на дополнительный концерт.

Напомним, что звезда гастролирует по разных странам, где выступает на сцене и шутит, в том числе на политические темы. Несмотря на радостное выражение лица, эксперты говорят, что таких денег как в России, Галкин* уже не заработает.

На новых кадрах шоумен пригласил любителей юмора на свой очередной концерт в Юрмале и объявил, где можно приобрести билеты. На кадрах мужчина выглядел уставших и даже опушим, это отметили пользователи Сети.

«Галкин продолжает строить хорошую мину при плохой игре, выглядит очень странно», «Раньше палец только надо было согнуть и сыпались деньги, а теперь кочует миру», «Он что, спивается? Так резко изменился. Наверное, борется со стрессом, как умеет», «Глаза совсем другие, алкоголь — зло», — цитирует поклонников знаменитости «Экспресс газета».

На сайте покупки билетов есть информация, что билет на представление стоит от €60 (примерно шесть тысяч рублей) и доходит до €200 (около 20 тысяч рублей). При этом билеты на других артистов, в том числе иностранных, в тех же концертных залах стоят от €10 до €50 (примерно от одной до пяти тысяч рублей).

Ранее мы писали о том, что певица Алла Пугачева поддержала украинскую девочку фразой «всем сердцем с тобой».

*признан иноагентом на территории РФ.