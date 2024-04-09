Певица Алла Пугачева поддержала украинскую девочку фразой «всем сердцем с тобой». Об этом она сообщила в своих соцсетях.

На днях маленькая девочка Надя из Украины спела в соцсетях песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз» на украинском языке. Под видео она отметила Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) и Аллу Пугачеву.

«Спасибо, Алла Пугачева и Максим Галкин*, за вашу позицию», — написала девочка.

В комментариях под постом отметилась и сама Алла Борисовна, которая поддержала ребенка.

«Душой и всем сердцем с тобой», — написала певица.

Супруг певицы тоже поблагодарил девочку и сделал репост ее видео в свои соцсети.

«Дай Бог тебе счастья, солнышко», — написал он.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин* уехали из России в середине 2022 года. Певица несколько раз возвращалась в страну, чтобы записать песни и разобраться с документами.

Ранее мы писали о том, что концертный директор и продюсер объяснили, чем грозит Пугачевой статус иноагента.

*признан иноагентом на территории РФ.