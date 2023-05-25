Из провинциала в эталон мужской красоты: хирург перечислила пластические операции Реввы
Хирург Фетисова рассказала, что Александр Ревва вложил в свое лицо более миллиона рублей.
Фото: Starface.ru
Певец и актер Александр Ревва с каждым годом меняется в лучшую сторону. Специалисты считают, что артист многое делает для того, чтобы в свои 48 лет выглядеть на 30. Пластический хирург, косметолог Дарья Фетисова в эксклюзивном комментарии для портала «Страсти» заявила, что звезда точно не жалеет на это средств.
Эксперт убеждена, что Ревва буквально живет трендами пластической хирургии. Про него можно в прямом смысле сказать, что благодаря операциям и процедурам его «провинциальная внешность стала эталоном мужской красоты».
«Мы видим, что у Александра естественно подчеркнуты скулы, углы нижней челюсти, невозможно не заметить и впалые щеки, плавно перетекающие в вытянутый подбородок. Можно сказать, что артист удалил с помощью хирургии комки Биша, но сделал это с добавлением anti-age подтяжки, что делает лицо молодым и ухоженным. Именно в результате такой операции, щеки стали более впалыми, менее объемными. Также, скорее всего, Ревва провел контурную пластику подбородка филлером на основе гиалуроновой кислоты. У звезды подчеркнуты скулы с помощью филлеров на основе урановой кислоты, либо гидроксиапатита кальция».
Дарья Фетисова
Пластический хирург
Хирург отметила, что у певца хорошее состояние кожи, что является редкостью для мужчин старше 45 лет.
«Смотря на кожу артиста, можно смело сказать, что он однозначно проделывает уходы биоревитализации, мезотерапии и даже какие-то авторские аппаратные методики, такие как ультразвуковой СМАС-лифтинг, фотоомоложение. На некоторых снимках Александра Реввы видно, что морщины обходят его стороной, а это значит, артист прибегает к уколам ботокса, батулинотерапии».
Дарья Фетисова
Пластический хирург
По словам эксперта, Ревва не жалеет денег на продление молодости. Одна только операция по удалению комков Биша могла стоить до 300 тысяч рублей, а цена за увеличение подбородка варьируется от 100 тысяч до 350 тысяч рублей. За улучшение кожи певцу пришлось отдать до 500 тысяч рублей, но и это не предел, уверена специалист.
Ранее Дарья Фетисова назвала гигантскую сумму, которую Успенская потратила на пластику лица.