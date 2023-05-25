Из провинциала в эталон мужской красоты: хирург перечислила пластические операции Реввы

Певец и актер Александр Ревва с каждым годом меняется в лучшую сторону. Специалисты считают, что артист многое делает для того, чтобы в свои 48 лет выглядеть на 30. Пластический хирург, косметолог Дарья Фетисова в эксклюзивном комментарии для портала «Страсти» заявила, что звезда точно не жалеет на это средств.

Эксперт убеждена, что Ревва буквально живет трендами пластической хирургии. Про него можно в прямом смысле сказать, что благодаря операциям и процедурам его «провинциальная внешность стала эталоном мужской красоты».