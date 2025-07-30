Шоумен Александр Ревва с женой и детьми улетел из России: известно, где находится артист

Юморист Александр Ревва, выступающий в образе Артура Пирожкова, вместе с семьей улетел из России. Жена артиста Анжелика в личном блоге раскрыла их местонахождение.

Женщина опубликовала фотографию с Реввой, сделанную на фоне Эйфелевой башни в Париже. В поездке пару сопровождают дочери: 17-летняя Алиса и 12-летняя Амели. Девочки сделали романтическую фотосессию родителям на фоне главных французских достопримечательностей.

При этом сам Ревва хранит молчание. На его страницах в соцсетях нет никаких упоминаний об отпуске за границей.

Напомним, в 2022 году Александр Ревва покинул Россию и находился на территории Испании вместе с семьей. В декабре 2023 года он вернулся и начал активно участвовать в съемках новогодних передач. Однако, из-за объявленного бойкота на телевидении номера с его участием были вырезаны и не показаны в эфире. В конце 2024 года ему удалось вернуться на российское ТВ и продолжить карьеру.

Ранее сотрудник ночного клуба в Сочи рассказал о неподобающем поведении шоумена. По его словам, из-за капризов артиста у одной из работниц заведения произошел нервный срыв. Александра Ревву назвали самым сложным из всех приезжающих на курорт звезд.