«Надменный и очень капризный»: сотрудники клуба в Сочи пожаловались на поведение Александра Реввы

Сотрудник ночного клуба в Сочи рассказал о неподобающем поведении шоумена Александра Реввы. По его словам, из-за капризов артиста у одной из работниц заведения произошел нервный срыв. Подробности сообщает Telegram-канал «Свита короля».

Как рассказал источник, пожелавший остаться анонимным, Ревва выступал в сочинском клубе, в котором часто бывают знаменитости. Однако Александра назвали самым сложным из всех приезжающих на курорт звезд.

«Ревва такой надменный и очень капризный. У нас разные артисты выступают, бывало всякое. Но он всех превзошел. То ему жарко, то холодно было, угощения в гримерке не так были расставлены, все не так. И самое интересное, что не кричал, а просто тихо унижал», - поделился инсайдер.

По признанию работника клуба, после сотрудничества с Реввой стало плохо одной из девушек. Он рассказал, что у сотрудницы была такая истерика, что едва обошлось без медицинской помощи. Успокоить ее помогли лекарства.

Ранее мама Александра Реввы призналась, что она помирилась с сыном после 20-летнего конфликта.