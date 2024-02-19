Шоумен Александр Ревва покинул Россию вместе с женой

Шоумен Александр Ревва признался, что вместе с женой покинул Россию. Супруги отправились в путешествие в Бразилию. При этом артист не уточнил, когда вернется домой.

В Сети появилась информация, что исполнитель хита «Чика» и его возлюбленная Анжелика полетели в Рио-де-Жанейро, так как захотели увидеть знаменитый бразильский фестиваль. Чтобы насладиться торжеством, они даже оставили детей в России.

«Лучший подарок на свете!» - написала в личном блоге супруга Реввы.

К слову, только совсем недавно Александр стал вновь выходить в свет. Два года назад он поставил свою светскую жизнь на паузу, а если и появлялся на мероприятиях, то старался не общаться с журналистами. Недавно же он неожиданно посетил премьеру в Москве. Правда, от комментариев прессе вновь отказался.

Ранее появилась информация, что на ТВ закончился бойкот Реввы. Дело в том, что он снялся в новом проекте телеканала НТВ.