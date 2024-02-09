Александр Ревва вслед за Киркоровым возвращается на российское ТВ после бойкота

Шоумен Александр Ревва вслед за певцом Филиппом Киркоровым возвращается на российское ТВ. В последнее время артист не появляется в шоу из-за политической позиции, однако бойкот, судя по всему, окончен.

Исполнитель, известный под псевдонимом Артур Пирожков, последние два года старается не давать больших интервью и редко появляется на светских мероприятиях. Видели артиста в основном только на частных вечеринках, а если он и выходил на публику, то предпочитал не общаться с журналистами. Однако 2024 год Ревва решил начать с возвращения на ТВ.

По информации Kp.ru, весной Александр появится в масштабном шоу «Звезды» на телеканале НТВ. Он не просто примет участие в юмористическом проекте, но и возглавит одну из команд. Среди других знаменитостей, кто снялся в программе, Анастасия Волочкова, Лера Кудрявцева, Дмитрий Маликов, Прохор Шаляпин, Алексей Чумаков и другие. Кроме того, позвали и Филиппа Киркорова, которого после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой перестали показывать на ТВ.

К слову, о том, что бойкот исполнителя хита «Зайка моя» окончен, стало известно совсем недавно. СМИ узнали, что он появился на съемках нового сезона шоу «Маска».

Ранее появилась информация, что в «черный список» шоу-бизнеса вошли две известные артистки – Рита Дакота и Альбина Джанабаева.