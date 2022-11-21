Шоумен Александр Гудков вернулся в Россию из Турции

Недавно Александр Гудков попал в скандал, опубликовав видео-насмешку над песней SHAMAN «Я – русский». После этого мужчина экстренно уехал из РФ в Стамбул. Правда, пробыл он там недолго: на днях шоумена заметили на премьерном показе фильма в «Октябре».

О том, что Гудков в Москве, стало известно после того, как Екатерина Варнава выложила совместную фотографию с Александром с мероприятия. Почему мужчина продолжает вести светскую жизнь – открытый вопрос для многих.

Напомним, что после выходки артиста активист Артур Шлыков обратился в Следком РФ с просьбой возбудить уголовное дело против Гудкова. По мнению общественного деятеля, ролик шоумена направлен на унижение чести и достоинства.

Не один Александр оказался в эпицентре скандальных новостей. Ранее стало известно, что сын Павла Астахова приговорён к лишению свободы за мошенничество. Подробности читайте в этой статье.