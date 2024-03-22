«Шоу запретить, актеров посадить, ведущих наказать»: в Госдуме предложили снять с эфира проект «Беременна в 16»

Депутат Виталий Милонов призвал запретить шоу «Беременна в 16». Он считает, что актеров из него необходимо посадить, ведущих наказать, а организаторов оштрафовать. Об этом он заявил на радиостанции «Говорит Москва».

Проект «Беременна в 16» уже много лет выходит на отечественном телевидении и рассказывает истории подростков, часто из неблагополучных семей, которые в юном возрасте оказались в положении. Несмотря на большое количество сезонов, программа все еще не теряет популярность у зрителей, и это, как считает Милонов, неправильно. Он отметил, что данное шоу практически пропагандирует раннюю беременность.

«Конечно, ранняя беременность — это ЧП. <…> Шоу запретить, актеров посадить, ведущих наказать, организаторов оштрафовать», - заявил депутат.

Виталий Милонов считает, что на сегодняшний день большая часть родителей и учителей занимаются подростками, что помогает избежать этой проблемы. Однако, если отсутствует правильное семейное воспитание, то и начинают появляться мамы в 16 лет.

Ранее общественники выступили за закрытие шоу телеканала ТНТ «Однажды в России».