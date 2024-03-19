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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 марта 2024, 16:00
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«Нужно решать вопрос снятия передачи с эфира»: общественники выступили за закрытие шоу ТНТ «Однажды в России»

Общественники хотят закрыть шоу ТНТ за оскорбление военных и пропаганду ЛГБТ*.
«Нужно решать вопрос снятия передачи с эфира»: общественники выступили за закрытие шоу ТНТ «Однажды в России»

© Кадр из шоу "Однажды в России"

Общественники выступили за закрытие шоу телеканала ТНТ «Однажды в России». По их мнению, в передаче присутствуют оскорбления военных и пропаганда ЛГБТ*(«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Об этом сообщает «Абзац».

По данным источника, недовольство активистов вызвали эпизоды проекта про мэра, а именно выпуск под названием «Выборы мэра», вышедший 14 марта 2024 года на YouTube-канале «ОВР-шоу». Лидер движения Ильдар Резяпов заявил, что в нем присутствует неуместный юмор. Отметим, что в этом фрагменте снимались Азамат Мусагалиев и Екатерина Моргунова.

«Так называемые продюсерами шутки про мэра просто низкопробные, демонстрирующие употребление наркотических средств и даже пропаганду ЛГБТ*. На наших глазах происходит идеологическое растление. <…> Нужно решать вопрос снятия передачи с эфира», - сказано в обращении.

Лидер активистов просит Генеральную прокуратуру проверить телевизионное шоу «Однажды в России» на пропаганду ЛГБТ*. Кроме того, он ждет от создателей программы публичных извинений.

Ранее певица Mia Boyka прокомментировала поражение в шоу «Маска».

*(«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)