Шоу Татьяны Навки в Казахстане столкнулось со сложностями

В Казахстане приостановили продажу билетов на шоу Татьяны Навки, об этом пишет RTVI.

23 декабря в Алматы должна была состояться громкая премьера ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Однако, как выяснили журналисты, продажи билетов временно приостановили без объяснения причин.

Некоторые связали это с недавними событиями, когда в Казахстане власти отменили выступление команды КВН «Камызяки» после их политических высказываний. Однако инициатива о приостановке продажи билетов на этот раз последовала со стороны организаторов шоу.

«По информации администрации концертного отдела комплекса „Алматы Арена“, организаторы намерены отменить концерт», - объяснили власти города.

Напомним, в шоу Татьяны Навки участвуют звезды мирового фигурного катания: Виктория Синицына, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Маргарита Дробязко и многие другие.

Ранее мы писали о том, что фигуристка Камила Валиева потребовала от CAS вернуть ей золото чемпионата России. После того, как в ее пробе обнаружили триметазидин, результаты спортсменки были аннулированы, а первое место отдали Александре Трусовой.