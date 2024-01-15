Шоу с участием Волочковой и Джигурды призвали запретить после скандального видео

Председатель общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал запретить все шоу, связанные с балериной Анастасией Волочковой и актером Никитой Джигурдой. Он считает, что после скандального ролика с танцами и поцелуями звезды должны понести административную ответственность. Об этом он заявил в беседе с телеканалом «360».

По мнению мужчины, слитые в соцсети кадры стали продолжением «голой» вечеринки, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. Резяпов убежден, что все это ведет к расколу общества.

«Видимо, решили напомнить о себе таким способом», — заявил он.

Общественник считает, что Джигурду и Волочкову нужно привлечь к административной ответственности и закрыть на 15 суток. Тогда они подумают о своей жизни. Кроме того, необходимо запретить все шоу и представления, которые связаны с оскандалившимися артистами.

«В первую очередь увидели несовершеннолетние. Какой пример они подают? Пусть лучше занимаются гуманитарными миссиями, показывают пример патриотизма и любви к Родине», — высказался Резяпов.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Ксения Бородина пожалела Волочкову после скандального видео с Джигурдой. Она считает, что ничего смешного на кадрах нет, и призвала танцовщицу заняться своим здоровьем.