«Шоу одного актера»: жена бывшего возлюбленного Волочковой ответила балерине

Жена Вдовина Елена Николаева ответила на нападки Волочковой. Об этом сообщает mk.ru.

Анастасия Волочкова готовится к свадьбе дочери Ариадны. Балерина попутно раздает интервью журналистам, в которых критикует нынешнюю жену своего бывшего возлюбленного Игоря Вдовина. Так, Волочкова заявляла, что Елена пытается пиариться на имени ее дочери и выступает против свадьбы.

Однако сама Елена заявила, что не знала о нападках со стороны балерины.

«Честно говоря, я не знаю даже, что говорила обо мне Анастасия, я не в курсе ее заявлений и не слежу за ними. Я просто не хочу комментировать это шоу одного актёра, оно не очень требует комментариев, вот и всё. Я не имею никакого отношения к этой свадьбе, но в любом случае Ариадна выходит замуж, и, конечно, в Москве мы тоже будем отмечать», — рассказала она.

Женщина добавила, что дочь Волочковой также будет венчаться.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова рассказала, почему отца Ариадны не будет на свадьбе.