Шоу «Маска» хотели закрыть после первого выпуска из-за Стаса Костюшкина

Экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин поставил шоу «Маска» на НТВ на грань закрытия после выступления в премьерном сезоне в 2020 году. Об этом рассказал бессменный ведущий телепроекта Вячеслав Макаров.

Создатели шоу тогда не знали, как его воспримут зрители. Главной задачей участников было как можно дольше оставаться инкогнито, однако в первом же выпуске стало понятно, что все не так просто.

Когда на сцену вышел персонаж в костюме мороженого, зрители в зале начали скандировать имя Костюшкина и оказались правы.

«Я тогда ощутил такую тревогу и разочарование, весь проект оказался под угрозой», — приводит слова Макарова портал Вокруг ТВ.

После неудачного выступления Костюшкина продюсеры планировали закрыть шоу, так как первый же участник был моментально рассекречен. Тем не менее, проект решили продолжать, и Стас покинул его вторым, сначала жюри раскрыли личность другой маски, под которой скрывался Вадим Такменев.

В итоге в следующих сезонах концепцию проекта поменяли, на первом месте теперь не сокрытие личности, а эффектные вокальные номера.

Ранее Александр Панайотов стал победителем 6 сезона шоу «Маска». Первым жюри раскрыли маску Страуса - под ней скрывалась Эвелина Бледанс. Четвертое место взял Жан Милимеров, прячущийся под маской Боксера. А в призовую тройку вошли Сокол Алексей Гоман и Далматинец Mona.