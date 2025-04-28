Раскрыто имя победителя 6 сезона шоу «Маска»

Александр Панайотов стал победителем 6 сезона шоу «Маска». Об этом сообщает сайт НТВ.

27 апреля состоялся финал шоу «Маска». В заключительном выпуске остались лишь пять участников: Страус, Боксер, Далматин, Вождь и Сокол.

Первым жюри раскрыли маску Страуса - под ней скрывалась Эвелина Бледанс. Четвертое место взял Жан Милимеров, прячущийся под маской Боксера.

А в призовую тройку вошли Сокол Алексей Гоман и Далматинец Mona (исполнительница хита «Прощание»). Победителем шоу стал Вождь, под маской которого скрывался певец Александр Панайотов.

«У меня нет слов, я безумно благодарен, я долго думал, если это произойдет, то эта победа принесет в мою жизнь какой-то новый этап. Ведь у меня всегда были только вторые места, и я решил, что пора с этим завязывать», - прокомментировал победу музыкант.

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