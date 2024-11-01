Шоу «Голос. Дети» заменили спецпрограммой, посвященной Александру Градскому

Шоу «Голос. Дети», которое должно было выйти в пятницу вечером, заменили спецпрограммой, посвященной композитору Александру Градскому. Это связано с тем, что 3 ноября у мэтра день рождения.

На перенос передачи обратил внимание сайт Kp.ru.

«Голос. Дети» передвинули на день, а вечером 1 ноября выйдет спецвыпуск программы «Сегодня вечером». Звезды в студии вспомнят о работе с композитором.

Будут присутствовать дети Градского – Даниил и Маша, актер Михаил Боярский, певцы Баста и Александр Буйнов. Жена Марина Коташенко не снималась в передаче.

Выпуск «Голоса» зрители увидят вечером 2 ноября.

Ранее сообщалось, что актрису Алену Бабенко заменили другой ведущей в программе «Жди меня». Место заняла Карина Андоленко.