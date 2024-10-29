Актрису Алену Бабенко заменили на другую ведущую в программе «Жди меня». Вести передачу вместе с народным артистом Александром Лазаревым будет актриса театра и кино Карина Андоленко.

Об этом стало известно изданию StarHit.

По данным СМИ, Бабенко недолго проработала в шоу и покинула пост ведущей. Продюсеры предложили Андоленко место ведущей в «Жди меня». Актриса быстро согласилась – она выросла на программе.

Актриса называет участие в проекте – очень важным шагом в жизни и большой точкой роста в профессиональном и эмоциональном плане.

«Для меня это было своего рода выходом из зоны комфорта, потому что до этого момента ведущей я никогда не работала», — сообщила она.

Ранее стало известно, что 41-летний ведущий Дмитрий Шепелев лишился работы на телевидении. В программе «В кругу друзей» его заменили другим актером Сергеем Друзьяком.