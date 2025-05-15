«Им было удобно»: Пригожин объяснил внезапное появление России на «Евровидении»

Иосиф Пригожин объяснил, почему на «Евровидении» показали «Бурановских бабушек». Об этом сообщает ТАСС.

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о появлении в полуфинале «Евровидения» коллектива «Бурановские бабушки». Ранее организаторы конкурса решили показать рекорды, установленные разными странами — так, коллектив из России стал самым возрастным (403 года в сумме).

По словам Иосифа Пригожина, никаких намеков на возвращение России на конкурс никто не делал — просто организаторам было удобно показать нашу страну в таком ракурсе.

«То, что там показали „Бурановских бабушек“ — это никакие не намеки. Просто им было удобно показать Россию в виде „Бурановских бабушек“», — объяснил продюсер.

Напомним, в этом году «Евровидение» проходит в швейцарском Базеле. Финал конкурса состоится 17 мая.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин ответил блогеру, который в соцсетях оскорбил Валерию.